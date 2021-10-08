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Ситуацию с пытками в тюремной больнице под Саратовом включат в доклад Москальковой

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с нарушением прав осужденных в межобластной туберкулезной больнице №1 Управления ФСИН по Саратовской области будет включена в итоговый доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за текущий год, сообщила омбудсмен.

"Ситуация с пытками в саратовских колониях обязательно найдет отражение в докладе о деятельности уполномоченного за 2021 год", - сказала Москалькова на заседании секции по вопросам защиты прав человека в уголовном процессе экспертного совета при омбудсмене, ее слова цитируют в пресс-службе уполномоченного в пятницу.

Также омбудсмен отметила, что экспертный совет разрабатывает новый правозащитный инструментарий, который позволит выявить системные проблемы в сфере прав человека.

Ранее Москалькова направила ФСИН ходатайство о проведении проверки в этой больнице после сообщений о пытках осужденных.

В свою очередь член Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин сообщил "Интерфаксу", что в октябре посетит межобластную туберкулезную больницу №1 Управления ФСИН по Саратовской области, выяснит причины нарушений прав осужденных и проверит работу правоохранительных органов.

Ранее основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что организация получила в распоряжение и вывезла из России более 1000 видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток в российских колониях и СИЗО Иркутской, Саратовской и Владимирской областей. Среди них - опубликованные материалы о предположительном применении пыток в областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по Саратовской области.

Правозащитный проект Gulagu.net прекратил работу в России 25 мая текущего года. Он был основан в 2011 году для защиты прав заключенных.

В настоящее время по фактам пыток СК расследует семь уголовных дел.

Саратовская область ФСИН Татьяна Москалькова

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