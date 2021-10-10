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Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье выросло до 32

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Число умерших в результате отравления контрафактным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 32.

В пресс-службе правительства области добавили, что число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64.

Вице-губернатор по социальной политике - министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова отметила, что у многих пациентов доза метанола в несколько раз превышает смертельную. Смертельно опасный метиловый спирт практически не отличим от этилового. Она вновь призвала оренбуржцев воздержаться от употребления любого алкоголя, независимо от того, когда он был куплен.

О массовом отравлении стало известно 7 октября. Возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержаны девять человек, пять из них арестованы. В воскресенье в Октябрьском районом суде Орска рассматривается ходатайство об аресте шестого подозреваемого в сбыте суррогата. Кроме того, в понедельник, 11 октября, будет рассмотрен вопрос о мере пресечения для еще одного задержанного.

В пресс-службе правительства области сообщили, что за прошедшие сутки выявлена еще одна точка нелегальной продажи суррогатной продукции.

Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья. Поддельную алкогольную продукцию они приобрели в городе Орске.

Оренбургская область

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