Арестован шестой фигурант дела о массовом отравлении суррогатом в Оренбуржье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области арестовал на 2 месяца мужчину, который, по данным следствия, доставил контрафактный алкоголь на продажу, сообщает пресс-служба суда.

Он обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц). По версии следствия, мужчина в период с 1 по 8 октября привез для продажи спиртосодержащую жидкость под видом известных алкогольных марок.

Ранее сообщалось о пяти арестованных.

Пресс-служба Оренбургского областного суда также сообщает о задержании десятого подозреваемого по этому делу - жителя села Никольское Кувандыкского района, где скончались три человека.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья.

По данным на воскресенье, число поступивших в больницы региона с отравлением суррогатом возросло до 64, 32 умерли.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.