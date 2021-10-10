Арестована седьмая фигурантка дела об отравлении алкоголем в Оренбуржье

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Октябрьский районный суд города Орска Оренбургской области в воскресенье заключил под стражу продавщицу магазина (по данным следствия, после покупки контрафактного алкоголя в этом магазине стали погибать люди), сообщает в воскресенье пресс-служба областного суда.

По ее данным, женщина арестована на два месяца, по 8 декабря.

Отмечается, что она обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц).

Ранее сообщалось, что по делу задержаны уже десять человек, шесть из них арестованы.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов Оренбургской области. Все пострадавшие и погибшие - жители восточного Оренбуржья.

По данным на воскресенье, число поступивших в больницы региона с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли.

Анализы показали наличие в биологических жидкостях пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях выявлена его концентрация в организме в 3-5 раз выше смертельной дозы.