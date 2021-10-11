Четверо отравившихся алкоголем в Оренбуржье находятся в крайне тяжелом состоянии

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Около двух десятков человек, отравившихся суррогатной алкогольной продукцией, остаются в больницах Оренбургской области, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова в эфире телеканала "Россия 24".

"На данный момент 30 пациентов на лечении, из них 19 в стационаре, а 11 - уже на дому, выписаны. Из 19-ти - 12 в удовлетворительном состоянии, но метанол у них в контрольных анализах еще определяется, четверо - в состоянии крайней степени тяжести, прогноз пока очень сомнительный для их выздоровления", - сказала министр.

По ее словам, среди специфических симптомов у отравившихся - потеря зрения.

Министр подчеркнула, что за последние сутки пациенты в больницы не поступали.

"У нас на сегодняшний день семь очагов, с пятницы с утра во всех очагах мы работали максимально проактивно, (...) кого-то даже насильно госпитализировали, потому что период между употреблением (алкоголя - ИФ)и появлением клинических симптомов у подавляющего большинства пациентов был до полусуток, нам удалось спасти несколько десятков пациентов до активного проявления (отравления - ИФ)", - добавила Савинова.

Она отметила, что власти до сих пор не знают, какое количество суррогатной продукции со смертельным ядом было реализовано. "Во всяком случае то, что за сутки нет больше ни одного поступившего (в больницы - ИФ), в нас вселяет осторожный оптимизм, что эта ужасная трагедия для востока Оренбургской области преодолена", - сказала Савинова.

7 октября стало известно о массовом отравлении контрафактным алкоголем жителей нескольких населенных пунктов востока Оренбургской области. По последним данным, погибли 34 человека. Анализы показали наличие в организме пострадавших и умерших чистого метанола - смертельного яда. В некоторых случаях его было в 3-5 раз выше смертельной дозы.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть более двух лиц), ч.6 ст. 171.1 (производство и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 171.3 (незаконные производство и оборот спиртосодержащей продукции, совершенные в крупном размере) УК РФ.

Задержаны 15 подозреваемых. В выходные семеро фигурантов уголовного дела о сбыте суррогатного алкоголя были арестованы, в понедельник суды региона заключили под стражу еще двух человек. Одна женщина, которая продавала поддельную алкогольную продукцию из дома, отправлена под домашний арест.