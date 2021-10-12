В ФСВТС России подтвердили возможность поставки С-400 в Белоруссию

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия оперативно рассмотрит вопрос о поставке Белоруссии систем ПВО С-400 "Триумф", как только поступит соответствующая заявка, заявил "Интерфаксу" во вторник директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Республика Беларусь является для России братским государством и стратегическим партнером, поэтому военно-техническое сотрудничество с белорусской стороной является для нас одним из приоритетов. В виду этого при поступлении от Беларуси официальной заявки в установленном порядке на поставку российских зенитных ракетных систем С-400, она, безусловно, будет рассмотрена в оперативном порядке", - заявил он.

7 октября Шугаев принял участие в заседании межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло в Белоруссии.

Россия выполняет контракт на поставку в Белоруссию многоцелевых истребителей поколения "4+" Су-30СМ. Белоруссия планирует в октябре 2022 года получить вторую партию самолетов.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, С-400. 3 сентября, отвечая на вопрос "Интерфакса" во Владивостоке, Шугаев заявил, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.

С-400 "Триумф" - система противовоздушной обороны дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). "Панцирь-С" - комплекс ПВО ближнего действия (разработан КБ приборостроения имени Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы", "Ростех").

В Белоруссии с 1995 года размещены два российских военных объекта - 43-й узел связи Военно-морского флота России "Вилейка" и радиолокационная станция "Волга", работающая в составе российской системы предупреждения о ракетном нападении.

С 1999 года функционирует региональная российско-белорусская группировка войск. У России и Белоруссии есть единая региональная система противовоздушной обороны.

5 марта военное ведомство РФ сообщило, что министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Эти центры будут базироваться на территории России и Белоруссии.