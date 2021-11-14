Глава ФСВТС сообщил, что Белоруссия пока не подавала заявку на поставки С-400

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Россия готова поставить системы ПВО С-400 Белоруссии, официальной заявки пока не было, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

"Будет заявка - будем поставлять. Неужели мы не поставим С-400 союзному государству? Но пока никаких заявок нет. Как получим - будем рассматривать", - заявил он на Dubai Airshow-2021.

Как подчеркнул Шугаев, с Белоруссией военно-техническое сотрудничество ведется на постоянной плановой основе. "Там очень много есть взаимоотношений по линии прямого договора о ВТС на лицензионной основе напрямую с предприятиями-производителями", - сказал он.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 1 сентября заявил, что Россия в ближайшее время поставит республике десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО включая, возможно, С-400. Шугаев 3 сентября, отвечая на вопрос "Интерфакса" во Владивостоке, сказал, что не видит препятствий для поставок Белоруссии систем С-400.

Ранее на подмосковном форуме "Армия-2021" Шугаев сообщил, что вопрос о поставке Белоруссии С-400 пока не перешел в практическую плоскость. Как он отметил, "в случае поступления от белорусской стороны в установленном порядке обращения по системе С-400, на "Панцири-С1", оно будет проработано в короткие сроки".

В январе этого года командующий Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии Игорь Голуб сообщал, что республика планирует заключить контракт с Россией на поставку систем С-400 и комплексов "Панцирь-С".