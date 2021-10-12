В РФ время получения результата ПЦР-теста на COVID сократят вдвое

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Срок получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус не будет превышать 24 часов, говорится в проекте постановления главы Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов.

Сейчас срок получения результатов ПЦР-тестов на коронавирус составляет 48 часов.

"Срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 не должен превышать 24 часов с момента поступления биологического материала в лабораторию до получения его результата лицом, в отношении которого проведено соответствующее исследование", - говорится в документе.

Там отмечается, что соответствующее изменение будет внесено в санитарно-эпидемиологические правила "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением главы Роспотребнадзора от 22 мая 2020 года.