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Кардиологи предупредили о высоком риске инфарктов и инсультов у перенесших COVID

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Ученые и медики обсудили проблему поражения сердечно-сосудистой системы после COVID-19 на IX Съезде кардиологов Сибирского федерального округа, проходящем 13-14 октября в Новосибирске, сообщает Институт цитологии и генетики (ИЦиГ, Новосибирск).

В рамках отдельного симпозиума, организованного в рамках съезда филиалом ИЦиГ - НИИ терапии и профилактической медицины, отмечалось, что если болезнь протекала в тяжелой форме, требовавшей интенсивной терапии, в несколько раз увеличивается вероятность фатальных и нефатальных сердечно-сосудистых событий - инфарктов, инсультов, сердечной недостаточности, аритмий.

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"При этом поражения сердца в период острой вирусной инфекции отличаются разнообразием морфологических и функциональных нарушений, требуют длительного динамического наблюдения, понимания возможности восстановления при адекватном контроле и профилактике. Особенно тяжело могут протекать вирусные и сепсис-ассоциированные кардиомиопатии с развитием сложных нарушений ритма, декомпенсированной сердечной недостаточности", - говорится в сообщении.

В рамках симпозиума рассматривались возможности и необходимость контроля тромбоэмболических осложнений, стратегии антикоагулянтной терапии и последующей профилактики.

"Убедительно доказана эффективность препаратов, контролирующих артериальное давление и, в частности, связанных с блокадой ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Есть проверенный на практике рейтинг эффективности ряда других препаратов - бета-блокаторов, антагонистов кальция и других, которые используются одновременно с противовирусной терапией как раз для снижения риска и тяжести возможных осложнений", - приводятся в сообщении слова главврача Городской клинической больницы №2 Любови Шпагиной.

Кроме того, она отметила, что интересные результаты получены при использовании липид-контролирующей терапии.

При этом приоритетная роль для предотвращения фатальных сердечно-сосудистых событий отводится вакцинации, подчеркнула Шпагина.

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