Аутоантитела образуются у 20% пациентов с тяжелым течением COVID-19

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Исследователи из Стенфордской медицинской школы (Stanford Medicine) установили, что у госпитализированных пациентов с COVID-19 часто образуются аутоантитела - антитела, направленные на их собственные ткани или на вещества, которые их иммунные клетки выделяют в кровь, говорится в сообщении Stanford Medicine.

Аутоантитела могут быть ранними предвестниками полномасштабного аутоиммунного заболевания.

Ученые искали аутоантитела в образцах крови, взятых в марте и апреле 2020 года у 147 пациентов с COVID-19 в трех университетских больницах и у 48 пациентов в Kaiser Permanente в Калифорнии. В качестве контроля использовались образцы крови, взятые у других доноров до пандемии COVID-19.

Исследователи выявили и измерили уровни антител, нацеленных на вирус; аутоантител и антител, направленных против цитокинов, белков, которые иммунные клетки выделяют для взаимодействия друг с другом и координации своей общей стратегии.

"Ученые обнаружили, что более чем у 60% всех госпитализированных пациентов с COVID-19, по сравнению с примерно 15% здоровых контрольной группы, были антитела к цитокинам. Это может быть результатом перегрузки иммунной системы, вызванной вирулентной, затяжной инфекцией", - говорится в сообщении.

Для исследования были доступны образцы крови примерно 50 пациентов, взятые в разные дни, включая день их госпитализации. Это позволило ученым отслеживать развитие аутоантител.

"В течение недели после регистрации в больнице около 20% этих пациентов выработали новые антитела к своим собственным тканям, которых не было в тот день, когда они были госпитализированы, во многих случаях уровни аутоантител были сопоставимы с аутоиммунным заболеванием", - отмечается в сообщении.

Возможно, воспалительный шок в системах пациентов с тяжелой формой COVID-19 вызвал скачок ранее не обнаруживаемых и, возможно, безвредных уровней аутоантител, которые эти люди могли переносить до заражения. Генерация аутоантител может быть также результатом воздействия вирусных материалов, которые напоминают собственные белки пациента.

Отмечается, что исследование подкрепляет аргументы в пользу вакцинации, поскольку вакцины против COVID-19 содержат только спайковый белок SARS-CoV-2 или генетические инструкции по его производству.

"Если у вас действительно тяжелый случай, вы можете навлечь на себя пожизненные проблемы, потому что вирус может отключить аутоиммунитет. Мы пока не можем сказать, что вы определенно заболеете аутоиммунным заболеванием - мы недостаточно долго изучали пациентов, чтобы знать, есть ли эти аутоантитела еще через год или два, хотя мы надеемся изучить это, - но вы, безусловно, можете. Я бы не хотел рисковать", - отмечает один из соавторов исследования, профессор иммунологии и ревматологии Медицинской школы Стэнфордского университета Пол Дж.Утц.

Ученые намерены изучить образцы крови пациентов, у которых COVID-19 протекал бессимптомно или в легкой форме. Это поможет определить, является ли причиной проблемы массовая гиперактивация иммунной системы, которая не возникает у людей с легкими симптомами коронавируса и при их отсутствии, или простого молекулярного сходства белков SARS-CoV-2 достаточно, чтобы вызвать генерацию аутоантител.