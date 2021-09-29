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Более 35% пациентов с COVID испытывают хотя бы один долговременный симптом заболевания

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Более трети заболевших коронавирусом COVID-19 имели как минимум один долгосрочный симптом в течение трех-шести месяцев после заражения инфекцией, свидетельствуют данные исследования Оксфордского университета.

"У 37% людей проявлялся как минимум один долгосрочный COVID-симптом, диагностируемый в течение трех-шести месяцев после инфицирования COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

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Среди наиболее часто встречающихся симптомов - проблемы с дыханием, расстройства кишечника, слабость, боли, а также тревожность и депрессия.

В ходе исследования изучали данные 270 тыс. человек, восстанавливающихся после коронавируса. Для проведения работы эксперты использовали глобальную сеть медицинских исследований TriNetX, которая базируется в США.

Среди ключевых симптомов, проявляющихся у пациентов спустя 90-180 дней после диагностирования COVID-19, выделяют также боли в горле и груди, когнитивные проблемы, головную боль и боль в мышцах.

Как отмечается в публикации, согласно результатам исследования, долгосрочные симптомы коронавируса чаще всего встречались у тех, кто был госпитализирован. Немного чаще такие симптомы проявлялись у женщин.

По данным университета, у пожилых людей и мужчин наблюдалось больше проблем с дыханием, а также когнитивные проблемы, в то время как молодые люди и женщины испытывали головные были, кишечные расстройства и депрессию.

Более того, у многих пациентов встречается более одного долгосрочного COVID-симптома.

Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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