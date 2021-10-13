Муратов заявил, что не откажется от Нобелевки вопреки риску попасть в "иноагенты"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов не откажется от присужденной ему Нобелевской премии вне зависимости от последующих действий со стороны государства.

"Я не Пастернак – мы эту премию получим. А дальше, как государство решит, так и сделает. Государство у нас может сделать все, что угодно, но мы премию получим, от премии не откажемся. Мы считаем, это огромный уважительный шаг в отношении наших и работающих, и павших сотрудников", - сказал Муратов "Интерфаксу" на просьбу прокомментировать слова президента РФ Владимира Путина о возможности признания его иноагентом.

По словам Муратова, редакция приняла решение о том, куда пойдет денежная часть премии, после опроса своих соучастников (подписчиков), которые поддержали ее предложения.

"Во-первых, я не получаю ничего, а получают (деньги) дети с тяжелыми редкими заболеваниями, ради которых создан фонд "Круг добра", Московский хоспис, детский хоспис "Дом с маяком", больница имени Рогачева для детей, больных лейкозом. И еще часть пойдет в медицинский фонд сотрудников СМИ", - сказал Муратов.

Ранее в среду в ходе пленарной сессии "Российской энергетической недели" президента РФ Владимира Путина спросили, может ли он заверить, что получивший Нобелевскую премию мира главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов не будет объявлен иностранным агентом, как он этого опасается.

"Если он не нарушит российский закон, и, если он не даст повода для того, чтобы быть объявленным в качестве иностранного агента, значит, он не будет. А если он будет прикрываться Нобелевской премией, как щитом, чтобы делать то, что нарушает российский закон, значит, он пойдет на это сознательно, чтобы привлечь к себе внимание или еще по каким-то другим соображениям", - заявил в ответ Путин. По его словам, "вне зависимости ни от каких заслуг каждый должен четко и ясно понимать: нужно исполнять российские законы".

Муратов и журналистка из Филиппин Мария Ресса 8 октября стали лауреатами Нобелевской премии мира 2021 года. Их наградили "за отважную борьбу за свободу слова на Филиппинах и в России". Муратов, как отмечают в Нобелевском комитете, "последовательно защищал права журналистов". Также в нем заявляют, что свобода слова и свобода распространения информации "играют ключевую роль для демократии и для предотвращения войн и конфликтов". "Он постоянно защищал право журналистов писать то, что они хотят, соответствуя профессиональным и этическим стандартам журналистики", - говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

В Кремле поздравили Муратова с получением Нобелевской премии. "Мы можем поздравить Дмитрия Муратова. Он последовательно работает по своим идеалам, он привержен своим идеалам. Он талантлив, он смел. Конечно, это высокая оценка", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 октября журналистам.