МИД РФ пообещал ответ на новые санкции ЕС

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Россия ответит на расширение антироссийских санкций Евросоюза, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Разумеется, данный недружественный шаг со стороны ЕС не останется без ответа", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Она подчеркнула, что в Москве считают ограничительные меры ЕС нелегитимными.

"Ограничения коснулись и сотрудников судебных органов Российской Федерации, а это неприкрытая попытка оказать давление на судебную власть, которая независимо, непредвзято осуществляет свою деятельность", - добавила представитель МИД РФ.

Совет ЕС в минувший понедельник, 11 октября, принял решение добавить в санкционные списки "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" еще восьмерых россиян.

Под санкции, в частности, попали судья Верховного суда Крыма Галина Редько, начальник УФСБ по Крыму и Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополя Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.