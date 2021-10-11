ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

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Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник решил добавить в санкционные списки "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" еще восемь россиян, говорится в официальном журнале ЕС.

"Совет считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - следует из публикации журнала.

Под санкции, в частности, попали судья Верховного суда республики Крым Галина Редько, начальник УФСБ по республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополю Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.

В пресс-релизе также говорится, что включенные в санкционный список люди - судьи, следователи и сотрудники сил безопасности - "ответственны за исполнение российского законодательства на нелегально аннексированной территории - в Крыму и Севастополе".

В документе уточняется, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.