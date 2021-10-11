Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины

ЕС ввел санкции против восьми россиян за подрыв суверенитета Украины
Фото: АР/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Совет ЕС в понедельник решил добавить в санкционные списки "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины" еще восемь россиян, говорится в официальном журнале ЕС.

"Совет считает, что эти восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничительные меры за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - следует из публикации журнала.

Под санкции, в частности, попали судья Верховного суда республики Крым Галина Редько, начальник УФСБ по республике Крым и городу Севастополю Леонид Михайлюк, судья Киевского районного суда Симферополю Андрей Долгополов и прокурор Южного военного округа Евгений Колпиков.

В пресс-релизе также говорится, что включенные в санкционный список люди - судьи, следователи и сотрудники сил безопасности - "ответственны за исполнение российского законодательства на нелегально аннексированной территории - в Крыму и Севастополе".

В документе уточняется, что теперь под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, находятся 185 физических и 48 юридических лиц.

ЕС Россия Украина

Новости

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Крупный пожар на нефтяном комплексе в Ливане потушен

Правительство Белоруссии решило взимать НДС с иностранных интернет-магазинов

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Александр Шалленберг стал новым канцлером Австрии

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

Премия Нобеля по экономике присуждена за исследования экономики труда и причинных связей

ЕС на год продлил санкции за применение химоружия

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли

Вынесение решения по делу о "скифском золоте" снова перенесли
Пандемия коронавируса

Во Франции установили, что вакцинация резко сокращает риск смерти от COVID

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 октября

Афганистан во власти талибов

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США

Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США
Афганистан во власти талибов

США на переговорах с талибами подтвердили, что будут судить о них по поступкам

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });