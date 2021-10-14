Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Прилепина

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг проголосовала за досрочное прекращение депутатских полномочий троих депутатов.

Так, Дума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения (Захара) Прилепина ("Справедливая Россия - За правду") с 12 октября 2021 года на основании его письменного заявления.

Также было поддержано постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Ольги Баталиной ("Единая Россия") на основании ее письменного заявления о сложении депутатских полномочий в связи с назначением ее первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ. Согласно проекту постановления, полномочия прекращены 6 октября 2021 года.

Также депутаты поддержали постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Авдеева ("Единая Россия") с 5 октября 2021 года на основании его письменного заявления в связи с назначением его временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области.