Депутаты 25 октября обсудят с руководством Google проблему незаконного контента

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 25 октября по видеосвязи обсудит с руководством Google 25 октября проблему удаления из сети запрещенного в России контента, сообщил председатель комитета Василий Пискарев.

По его словам, беседа пройдет по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. У представителей Google спросят, "почему применяются двойные подходы к удалению из интернета незаконного контента".

Им также напомнят, что "правило по удалению контента действует только на территории США и Германии", и депутатов интересует, "почему в отношении России не существует таких же критериев по удалению незаконного контента".

"И дальше мы хотели поговорить по соблюдению на территории России российского законодательства и применения цензуры", - добавил Пискарев.

Депутат анонсировал эту беседу еще в сентябре. Тогда он сказал, что менеджеры Google ранее обещали депутатам, что устранят нарушения российских законов, но это не было сделано. Кроме того, Дума заметила "неоднократные попытки вмешательства в выборы", поскольку видеохостинг YouTube своевременно не блокировал запрещенные материалы. Также претензии депутатов вызвало удаление двух каналов Russia Today на немецком языке.

Пискарев также пообещал, что если Google не примет меры по устранению нарушений, депутаты обдумают поправки в законы и могут ввести ответственность для менеджеров, отвечающих за работу компаний в России.