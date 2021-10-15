В России появятся "паспорта летчиков"

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая предусматривает выдачу специальных удостоверений экипажам гражданских самолетов, выполняющих международные рейсы, сообщил в пятницу член комиссии, председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Проект поправок к Воздушному кодексу предусматривает введение специальных удостоверений для членов экипажей воздушных судов гражданской авиации. У летчиков и бортпроводников появится аналог "паспорта моряка" - своего рода "паспорт летчика", - сказал Груздев журналистам.

Он отметил, что подобный документ, помимо прочего, дает право безвизового въезда в страну в случае прибытия членов экипажей воздушного судна международным рейсом при исполнении своих обязанностей.

"Законопроект оговаривает, что удостоверение члена экипажа воздушного судна не является основным документом гражданина нашей страны, по которому осуществляется въезд и выезд из России. Иными словами, по "паспорту летчика" нельзя будет уехать в отпуск или по своим делам. Этот документ будет использоваться только во время работы летчика или бортпроводника непосредственно на международных рейсах", - пояснил Груздев.

Он отметил: "планируется, что пошлина за выдачу удостоверения личности члена экипажа воздушного судна составит 500 рублей". "По расчетам, потребность в таких удостоверениях составляет 20 тысяч штук. Соответственно, предполагается, что дополнительные доходы бюджета составят порядка 10 миллионов рублей", - добавил эксперт.