Минтранс изучит влияние изменения климата на транспортную инфраструктуру

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - ФГБУ "Научный центр по комплексным транспортным проблемам Минтранса РФ" по заказу ведомства выполнит научно-исследовательскую работу по созданию отраслевого плана адаптации к изменениям климата в области транспорта, следует из протокола на сайте госзакупок.

Работа должна быть выполнена к 10 декабря 2021 года за 5 млн рублей.

"Последствия негативных климатических изменений могут негативно сказаться на условиях строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. Из-за климатических изменений, в том числе оттаивания многолетней мерзлоты, значительная часть объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на указанных территориях, подвержены риску полной или частичной утраты функциональности", - говорится в техзадании.

Заказчик опасается, что могут потерять функциональность крупные объекты, обеспечивающие функционирование международных транспортных коридоров, в первую очередь Северного морского пути и Транссибирской магистрали.

Авторы исследования должны будут проанализировать меры, которые уже принимают или только планируют регионы и крупные транспортные компании по адаптации транспортной инфраструктуры к изменениям климата. Также они должны будут подготовить и обосновать предложения по отраслевому плану адаптации к изменениям климата, чтобы в этих условиях транспортный комплекс был безопасным и эффективным.