Эксперт заявил, что таяние льдов в Арктике усиливает политические и военные риски

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Климатические изменения в Арктике усиливают конкуренцию за этот регион, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Климатические изменения в Арктике происходят в два-три раза быстрее, чем на планете в целом. Более того, последствия изменения климата в Арктике касаются не только Арктики, но и практически всего остального мира", - сказал эксперт в четверг на международной научной конференции "Арктика как объект государственной политики".

По его словам, открытие Арктики ото льда создает "арктический хайп" в мире. "Большая доступность и зависимость всего мира от тех климатических процессов, которые происходят в Арктике, используются неарктическими странами для ускоренного вовлечения в арктические дела, причем не только с точки зрения их участия в конкретных проектах, но и с точки зрения того, что они претендуют на участие в управлении Арктикой", - сказал Суслов.

По его мнению, эти страны позиционируют Арктику как наследие всего человечества и пытаются нарастить там свое присутствие. По замечанию Суслова, на Арктику уже обращают внимание и Китай, и Индия.

Активизация Китая привнесла конфронтационный подход в работу Арктического совета (международная организация, в которую входят восемь арктических государств - Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США), хотя этот институт призван оставаться неполитическим, отметил Суслов. По его словам, США усиливают противодействие Китаю, в том числе в области арктических вопросов.

Более того, Штаты за последние три года, по его словам, приняли три арктические стратегии. "И все военные", - заметил эксперт. Это стратегия министерства обороны, ВВС и сухопутных войск США. "Северный Ледовитый океан перестает быть буфером и становится доступным для военного присутствия", - объяснил Суслов.

По оценкам экспертов, в Арктике находится до 25% запасов углеводородов в мире, напомнил главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра РАН Алексей Фадеев. Углеводородный потенциал российского арктического шельфа составляет 100 млрд тонн нефтяного эквивалента. При этом в России ежегодно добывают 500 млн тонн нефти. Таким образом, нефтедобыча может вестись еще 150-200 лет, отметил эксперт.