Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Эксперт заявил, что таяние льдов в Арктике усиливает политические и военные риски

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Климатические изменения в Арктике усиливают конкуренцию за этот регион, считает заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

"Климатические изменения в Арктике происходят в два-три раза быстрее, чем на планете в целом. Более того, последствия изменения климата в Арктике касаются не только Арктики, но и практически всего остального мира", - сказал эксперт в четверг на международной научной конференции "Арктика как объект государственной политики".

По его словам, открытие Арктики ото льда создает "арктический хайп" в мире. "Большая доступность и зависимость всего мира от тех климатических процессов, которые происходят в Арктике, используются неарктическими странами для ускоренного вовлечения в арктические дела, причем не только с точки зрения их участия в конкретных проектах, но и с точки зрения того, что они претендуют на участие в управлении Арктикой", - сказал Суслов.

По его мнению, эти страны позиционируют Арктику как наследие всего человечества и пытаются нарастить там свое присутствие. По замечанию Суслова, на Арктику уже обращают внимание и Китай, и Индия.

Активизация Китая привнесла конфронтационный подход в работу Арктического совета (международная организация, в которую входят восемь арктических государств - Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и США), хотя этот институт призван оставаться неполитическим, отметил Суслов. По его словам, США усиливают противодействие Китаю, в том числе в области арктических вопросов.

Более того, Штаты за последние три года, по его словам, приняли три арктические стратегии. "И все военные", - заметил эксперт. Это стратегия министерства обороны, ВВС и сухопутных войск США. "Северный Ледовитый океан перестает быть буфером и становится доступным для военного присутствия", - объяснил Суслов.

По оценкам экспертов, в Арктике находится до 25% запасов углеводородов в мире, напомнил главный научный сотрудник Института экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра РАН Алексей Фадеев. Углеводородный потенциал российского арктического шельфа составляет 100 млрд тонн нефтяного эквивалента. При этом в России ежегодно добывают 500 млн тонн нефти. Таким образом, нефтедобыча может вестись еще 150-200 лет, отметил эксперт.

Арктика

Новости
Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID в мире превысило 239 млн

Нижняя палата парламента Японии распущена

Нижняя палата парламента Японии распущена

Что случилось этой ночью: четверг, 14 октября

Politico сообщило об отказе Байдена от санкций против "Северного потока 2"

После нападения с луком в Норвегии предъявлены обвинения гражданину Дании

Правительство Японии решило распустить нижнюю палату парламента

Правительство Японии решило распустить нижнюю палату парламента

Полиция сообщила о пяти погибших при нападении мужчины с луком в Норвегии

В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

В Норвегии мужчина застрелил из лука несколько человек

Корабль ВМС Украины потерпел аварию в Черном море

Что произошло за день: среда, 13 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });