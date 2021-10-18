Во владикавказской колонии восстановили порядок после бунта заключенных

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Исправительная колония №1 во Владикавказе работает в штатном режиме после беспорядков, которые устроили более 200 заключенных, сообщил на аппаратном совещании врио заместителя председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев.

По словам Томаева, в пятницу, 15 октября, около 16:30 по московскому времени 200 заключенных начали выражать недовольство режимными мероприятиями, проводимыми в ИК. "Побега заключенных допущено не было, в настоящее время порядок восстановлен и колония работает в штатном режиме", - сказал Томаев.

О беспорядках в ИК №1 во Владикавказе ранее сообщал источник "Интерфакса".

В ФСИН заявили, что причиной конфликта стали плановые обыски, в ходе которых двое осужденных отказались подчиниться законным требованиям сотрудников и спровоцировали других заключенных.

В субботу утром стало известно, что обстановка в учреждении стабилизирована, пострадавших нет. Для установления причин и обстоятельств случившегося в регион вылетела комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора ведомства Рустамом Степаненко. Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков.