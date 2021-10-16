Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Якутске возбудили дело об убийстве в наркодиспансере

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Якутске возбудили дело об убийстве в наркологическом диспансере после нападения пациента с ножом на соседей по палате, сообщили в Следственном комитете (СК).

Житель Якутска 1974 года рождения стал фигурантом дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ), говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Как сообщалось, в результате нападения один человек погиб, еще четверо пострадали.

Ранее в субботу источник сообщил, что инцидент объясняется нестабильным психологическим состоянием нападавшего.

Якутск

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 16 октября

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

В Екатеринбурге число погибших из-за отравления спиртом достигло 18

Один человек погиб в якутском наркодиспансере при нападении пациента

Число пострадавших в аварии в Нижнем Новгороде превысило 20 человек

В Екатеринбурге 16 человек умерли из-за отравления спиртом

Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18

Количество пострадавших в ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18

Два автобуса и грузовик столкнулись в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

В Петербурге увеличили число коек для больных COVID-19

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

Борис Джонсон почтил память убитого депутата в Эссексе

"Ъ" сообщил о девяти явках Тесака с повинной незадолго до смерти

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });