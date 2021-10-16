В Якутске возбудили дело об убийстве в наркодиспансере

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Следователи в Якутске возбудили дело об убийстве в наркологическом диспансере после нападения пациента с ножом на соседей по палате, сообщили в Следственном комитете (СК).

Житель Якутска 1974 года рождения стал фигурантом дела об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30 - п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ), говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в субботу в "Интерфакс".

Как сообщалось, в результате нападения один человек погиб, еще четверо пострадали.

Ранее в субботу источник сообщил, что инцидент объясняется нестабильным психологическим состоянием нападавшего.