В России число новых случаев COVID за сутки впервые превысило 34 тысячи

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 34 303 случая, это новое максимальное значение за всю пандемию, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Подъем заболеваемости наблюдается практически во всех регионах. В Москве за сутки выявили 6 740 случаев заражения, в Санкт-Петербурге - 3 323, в Московской области - 2 759, и это максимум за всю пандемию. Также в пятерку регионов с самым большим числом новых пациентов входят Самарская область (896 случаев) и Нижегородская область (711).

Еще 673 новых случая COVID-19 зафиксировано за сутки в Воронежской области, 661 - в Башкирии, 594 - в Пермском крае, 590 - в Свердловской области, 586 - в Крыму, 579 - в Ростовской области, 478 - в Красноярском крае, 415 - в Челябинской области, 401 - в Саратовской области, 399 - в Иркутской области. Кроме того, 397 человек заболели в Омской области, 396 - в Смоленской области, 395 - в Оренбургской области, 385 - в Волгоградской области, 375 - в Ставропольском крае, 364 - в Ульяновской области, 361 - в Удмуртии, 360 - в Алтайском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 350.

За минувшие сутки в РФ подтверждено 997 смертей от коронавируса. Это меньше, чем накануне в субботу, когда был зафиксирован антирекорд по смертности за всю пандемию - 1 002 умерших. Больше всего пациентов скончалось в Москве - 70, в Петербурге - 65, в Краснодарском крае - 39.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 7 млн 992 тыс. 687 случаев коронавирусной инфекции, 223 312 умерших и 7 млн 000 тыс. 624 выписанных, в том числе 18 717 выписаны за последние сутки.