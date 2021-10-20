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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Источник анонсировал жесткие ограничения для туристов в Крыму

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Жесткие ограничительные меры могут ввести для прибывающих в Крым туристов к ноябрьским праздникам из-за возможного наплыва отдыхающих, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в среду.

"Основная задача - разорвать цепи заражения коронавирусом. Уже появились сообщения об увеличившихся за ночь продажах билетов в Крым, когда стало известно о возможном введении дополнительных выходных. Какие будут ограничения, пока непонятно, но они будут достаточно жесткими, особенно для прилетающих и приезжающих", - сказал собеседник агентства.

По его данным, больницы Крыма заполнены почти на 100% пациентами с коронавирусом, поэтому прием большого числа туристов не стоит в приоритете властей республики.

Официальным подтверждением этой информации "Интерфакс" не располагает.

Новые высокие показатели после июльских максимумов начали фиксировать в Крыму в начале октября. Антирекорд обновился 18 раз подряд со 2 октября, последний раз накануне - 612 новых случаев за сутки. Всего диагноз COVID-19 был подтвержден в регионе у 90 тыс. человек, более 2,8 тыс. пациентов умерли. Привились около 45% крымчан от планового показателя (80% населения, или 1,2 млн человек), что, по данным властей, ниже среднероссийского уровня.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. Под запретом массовые мероприятия и работа некоторых развлекательных заведений. Кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан, включая работников турсферы, торговли, общественного питания, культурных и спортивных учреждений. Пожилых работников и часть госслужащих перевели на дистанционную работу.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 20 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Крым Коронавирус

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