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Осужденную за шпионаж Цуркан отправили в колонию на Алтай

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Осужденную за шпионаж на 15 лет колонии общего режима бывшего топ-менеджера "Интер РАО" Карину Цуркан этапировали в алтайскую колонию, сообщила "Интерфаксу" ее адвокат Анна Ставицкая.

"Сегодня я приехала к Карине Цуркан в СИЗО-6 Москвы и узнала, что утром ее отправили в ИК-6 Алтайского края", - сказала Ставицкая агентству в понедельник.

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Адвокат подчеркнула, что, согласно уголовно-исполнительному кодексу, Цуркан должна отбывать наказание в исправительном учреждении на территории субъекта РФ, в котором она проживала или была осуждена, то есть в московском регионе, поэтому защита считает ее этапирование на Алтай незаконным.

По словам Ставицкой, защита уже направила заявление директору ФСИН Александру Калашникову и готовит обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. "Мы считаем, что был нарушен закон, и будем добиваться ее (Цуркан - ИФ) возвращения с этапа", - добавила адвокат.

Комментариями ФСИН по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Мосгорсуд в декабре 2020 года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима с обращением в доход государства изъятых у нее более 656 млн руб. за шпионаж в пользу Молдавии. Назначенное ей наказание было оставлено без изменений апелляционной и кассационной инстанциями.

Цуркан вину не признала ни на следствии, ни в суде. Защита, в частности, настаивала, что доказательства против нее могли быть сфальсифицированы.

Карина Цуркан Алтай

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