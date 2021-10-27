Адвокат осужденной за шпионаж Цуркан заявила, что семья не знает ее местонахождение

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Этапированная из Москвы на Алтай для отбывания наказания за шпионаж бывший топ-менеджера компании "Интер РАО" Карина Цуркан до сих по не доставлена в колонию, заявила "Интерфаксу" адвокат Анна Ставицкая. По ее словам, защите и семье не известно местонахождение Цуркан.

По словам юриста, семья отправила Цуркан письмо в колонию, куда, по информации защиты, ее направили, откуда был получен ответ, что в учреждении "такая не числится".

18 октября защита Цуркан заявила, что ее отправили из московского СИЗО для отбывания наказания в исправительную колонию N6 в Алтайском крае. При этом, адвокат заявила "Интерфаксу", что согласно Уголовно-исполнительному кодексу, Цуркан должна отбывать наказание в исправительном учреждении в пределах территории субъекта, в котором она проживала или была осуждена, то есть московского региона, поэтому защита считает ее этапирование на Алтай незаконным.

Защита Цуркан в связи с ее этапирование направила обращение уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

В пресс-службе омбудсмена "Интерфаксу" заявили, что обращение находится в работе.