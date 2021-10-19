Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Главе ростовского района предъявили обвинение из-за непригодного жилья для сирот

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении главы Кагальницкого района Ростовской области, который обвиняется в передаче сиротам квартир непригодных для проживания. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение главе Кагальницкого района Ростовской области. По данным следствия, глава района, зная о возведении многоквартирного дома по улице Юбилейная в поселке Малиновка, для последующей передачи нескольких квартир в нем детям сиротам, не проверил соответствие жилых помещений проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он подписал акт приема квартир. Жилье было передано по договору найма сиротам, а застройщику из бюджета Ростовской области перечислено более 7 млн рублей. Строительно-техническая экспертиза показала, что данные квартиры являются непригодными для проживания.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избрана.

Ростовская область

Новости
Пандемия коронавируса

В России 1100 врачей погибли от COVID в первом полугодии 2021 года

В мэрию Москвы подана заявка о проведении 4 ноября "Русского марша"

Пандемия коронавируса

За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

За сутки в РФ от коронавируса скончались рекордные 1 015 человек

В убийстве девочки в Вологде заподозрили психически нездоровую женщину

В убийстве девочки в Вологде заподозрили психически нездоровую женщину

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

В Петербурге в больнице пожилой пациент ударил врача ножом

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Установлен подозреваемый в отравлении животных в челябинском зоопарке

Экосистема "Тинькофф" дополнена направлением e-commerce

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

В МИД РФ увидели в ценах на энергоресурсы риск роста инфляции в ЕС, что отразится на РФ

Что случилось этой ночью: вторник, 19 октября

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });