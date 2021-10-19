Главе ростовского района предъявили обвинение из-за непригодного жилья для сирот

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении главы Кагальницкого района Ростовской области, который обвиняется в передаче сиротам квартир непригодных для проживания. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Предъявлено обвинение главе Кагальницкого района Ростовской области. По данным следствия, глава района, зная о возведении многоквартирного дома по улице Юбилейная в поселке Малиновка, для последующей передачи нескольких квартир в нем детям сиротам, не проверил соответствие жилых помещений проектной документации, техническим регламентам и строительным нормам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он подписал акт приема квартир. Жилье было передано по договору найма сиротам, а застройщику из бюджета Ростовской области перечислено более 7 млн рублей. Строительно-техническая экспертиза показала, что данные квартиры являются непригодными для проживания.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Мера пресечения в отношении подозреваемого пока не избрана.