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Экс-глава курской фирмы получил 5 лет колонии за хищение при строительстве жилья для сирот

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ленинский суд Курска вынес обвинительный приговор бывшему директору строительной фирмы по делу о мошенничестве с бюджетными средствами при строительстве жилья для детей-сирот, сообщает региональная прокуратура.

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Александр Смольянинов признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере) и приговорен к пяти годам колонии общего режима.

Суд установил, что директор стройкомпании заключил госконтракты с Комитетом соцобеспечения, материнства и детства Курской области на строительство домов для детей-сирот. При этом его фирма не имела в собственности жилых помещений и земельных участков, предназначенных для жилстроительства, а также не располагала необходимыми деньгами. Не имея намерений и возможностей выполнить взятые на себя обязательства, директор организации получил более 16 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил ущерб региональной казне.

Курск

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