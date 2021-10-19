Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Таймыре

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 прервал полет и совершил внеплановую посадку на Таймыре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, вертолет сел в нескольких километрах от села Караул.

На борту находятся 11 человек. По словам источника, пассажиры и экипаж выжили при аварийной посадке.

Позднее информацию о посадке вертолета подтвердили в МЧС. В ведомстве отметили, что пострадавших нет.

"По предварительным данным, сработал датчик", - сказали в пресс-службе главного управления МЧС по Красноярскому краю.