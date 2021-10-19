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Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Московская область планирует запустить пилотный проект по устройству выделенных полос для общественного транспорта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во вторник.

"Выделенные полосы - еще одна задача. Мы не будем это делать сразу везде необдуманно. Будем двигаться аккуратно. Это пилотный проект", - сказал Воробьев на еженедельном совещании с министрами и главами округов Подмосковья.

Глава региона отметил, что часто автобусы прибывают на остановки с опозданием из-за загруженности на дорогах

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