Выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Подмосковье

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Московская область планирует запустить пилотный проект по устройству выделенных полос для общественного транспорта, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во вторник.

"Выделенные полосы - еще одна задача. Мы не будем это делать сразу везде необдуманно. Будем двигаться аккуратно. Это пилотный проект", - сказал Воробьев на еженедельном совещании с министрами и главами округов Подмосковья.

Глава региона отметил, что часто автобусы прибывают на остановки с опозданием из-за загруженности на дорогах