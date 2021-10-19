В Орловской области закончились свободные ковидные койки

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Свободных коек для пациентов с коронавирусом в Орловской области на сегодняшний день нет, сообщил губернатор Андрей Клычков.

В ходе прямого эфира в инстаграме глава региона констатировал, что для пациентов с COVID-19 было подготовлено 854 койки. Все они заняты.

"Конечно, по максимуму будут освобождать, находить возможности. Но на данный момент времени коек свободных нет, и это вызывает серьезные опасения", - сказал Клычков.

По его словам, занятость коечного фонда связана с существенным ростом заболеваемости в регионе и высоким уровнем распространения коронавирусной инфекции.

В настоящее время 88 пациентов находятся на ИВЛ.

За последние сутки в Орловской области подтверждено 248 новых случаев COVID-19 . Всего в регионе зарегистрировано 49 840 случаев заболевания.

Выздоровели 46 190 человек. 1036 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.