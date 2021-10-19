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Источник сообщил, что от Google снова потребуют удалить приложение "Навальный"

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские власти будут добиваться удаления из магазина Google Play запрещенного в России приложения "Навальный" и снова направят Google такое требование, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

17 сентября Google по требованию Роскомнадзора удалил приложение из своего магазина, но 9 октября доступ к нему в Google Play был восстановлен.

16 сентября замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин предупредил Google и Apple о штрафах, если они не удалят это приложение из своих магазинов.

В конце августа и начале сентября Роскомнадзор требовал от Apple и Google удалить приложение "Навальный" из App Store и Google Play, так как, по оценке ведомства, оно используется для продолжения деятельности признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, также признан в России иноагентом и исключен из списка иноагентов после ликвидации).

Алексей Навальный Роскомнадзор Google Google Play App Store

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