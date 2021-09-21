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Хроника последних дней СССР

В Совфеде заявил о попытках мешать блокировке приложения "Навальный" из США и еще 22 стран

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров заявил, что попытки помешать блокировке приложения "Навальный" велись не только с IP-адресов, зарегистрированных в США, но и с территории более чем 20 стран.

"Помимо территории США данного рода противоправная деятельность велась с территорий таких стран, входящих в число американских военно-политических партнеров, как Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Чехия, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Сингапур, Турция, Украина, Швеция, Южная Корея, Япония", - сказал Джабаров на заседании комиссии.

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По его словам, "конкретные адреса из этой цифровой антироссийской спецоперации есть в нашем распоряжении".

Как сказал сенатор, еще в начале сентября у мониторинговой группы комиссии "появились данные о желании использовать цифровые платформы таких иностранных компаний, как Google и Apple для незаконного ведения предвыборной агитации, разработанной за рубежом лицами, аффилированными с Пентагоном, на основе так называемого приложения "Навальный".

Он отметил, что в конечном итоге обе компании "приняли решение прекратить нарушение законодательства РФ".

"Для преодоления блокировки вредоносного приложения известного, как "Навальный", активно использовались чаще всего именно американские IP-адреса", - сказал он.

Совет Федерации Владимир Джабаров

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