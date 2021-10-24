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Площадь тления торфяника под Екатеринбургом за сутки сократилась почти вдвое

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Два очага тления торфяника зафиксировано на территории Свердловской области, общая площадь тления составляет почти 1 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в воскресенье.

"Площадь тления торфа в Екатеринбурге снижена до 0,9 га. За прошедшие сутки площадь тления торфяника на юге Екатеринбурга снизилась на 1 га", - говорится в сообщении.

В МЧС уточняют, что сейчас усилия группировки сосредоточены на двух оставшихся очагах. Всего в работе по ликвидации тления задействованы более 270 человек и около 110 единиц спецтехники.

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Как отмечается, непрерывно проводится мониторинг территории торфяника для недопущения повторного возникновения очагов тления.

На прошлой неделе несколько районов Екатеринбурга накрыло смогом из-за тлеющего на площади порядка 120 га торфяника вблизи микрорайона Солнечный, жители жаловались на запах гари. Роспотребнадзор в течение нескольких дней сообщал о превышении ПДК вредных веществ в ряде микрорайонов города.

Местные власти 15 октября ввели режим ЧС локального характера на территории, прилегающей данному микрорайону.

Наиболее вероятная причина возгорания - поджог.

Свердловская область Екатеринбург

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