Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Red Wings вышлет резервный борт за пассжирами рейса Челябинск-Норильск

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Red Wings отправит резервный самолет за пассажирами рейса Челябинск-Норильск, которые вернулись в аэропорт отправления из-за неполадок на Superjet, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании. Это будет тоже Superjet.

О времени вылета резервного борта перевозчик объявит дополнительно.

Утром в среду Superjet авиакомпании Red Wings, на борту которого было 90 пассажиров, экстренно вернулся в Челябинск. Как сообщал источник "Интерфакса", у самолета возникли проблемы с гидравликой. Посадка прошла штатно.

Superjet Челябинск Норильск Red Wings

Новости по теме

Новости

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске

Superjet с проблемами с гидравликой благополучно сел в Челябинске

Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин

Участвовать в переписи населения онлайн готов каждый четвертый россиянин

Три человека насмерть отравились суррогатным алкоголем в Курганской области

Что произошло за день: вторник, 19 октября

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Силуанов заявил, что COVID обходится здравоохранению в 3,6 млрд рублей в день

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа

Патриарх Кирилл заявил, что интернет может перечеркнуть все, что дает школа
Пандемия коронавируса

Власти Москвы повысили планку обязательной вакцинации в сфере услуг

Нападения в школах и вузах

Шестиклассника, устроившего стрельбу в школе в Прикамье, проверят психиатры

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД

Общественники предложили решить кадровую проблему ФСИН за счет пенсионеров МВД
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });