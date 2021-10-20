Red Wings вышлет резервный борт за пассжирами рейса Челябинск-Норильск

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Red Wings отправит резервный самолет за пассажирами рейса Челябинск-Норильск, которые вернулись в аэропорт отправления из-за неполадок на Superjet, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании. Это будет тоже Superjet.

О времени вылета резервного борта перевозчик объявит дополнительно.

Утром в среду Superjet авиакомпании Red Wings, на борту которого было 90 пассажиров, экстренно вернулся в Челябинск. Как сообщал источник "Интерфакса", у самолета возникли проблемы с гидравликой. Посадка прошла штатно.