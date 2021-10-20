Кремль не стал комментировать обыски у Дерипаски в США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать обыски в США в домах, которые связали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

"Не может быть какого-то комментария. Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью Дерипаски. Мы пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Если выяснится, что при обысках были затронуты права и интересы граждан России, будут приняты меры для их защиты, добавил он.

19 октября представитель ФБР сообщил NBC News, что в Вашингтоне сотрудники бюро проводят обыск в доме Дерипаски. Позднее представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что обыски прошли в двух домах (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на основании ордеров, связанных с санкциями, причем дома принадлежат не Дерипаске, а его родственникам.

Дерипаска в своем телеграм-канале выразил удивление в связи с тем, что представители истеблишмента в США продолжают раскручивать "эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году". Дома, где прошли обыски, он назвал заброшенными, и предположил, что найти там можно было найти "прокисший джем из кладовок" и "пару бутылок водки".

Бизнесмен попал под санкции США в 2018 году.