Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Кремль не стал комментировать обыски у Дерипаски в США

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Кремле отказались комментировать обыски в США в домах, которые связали с российским бизнесменом Олегом Дерипаской.

"Не может быть какого-то комментария. Мы слышали заявления, что эти объекты недвижимости не являются собственностью Дерипаски. Мы пока не располагаем информацией, с чем связаны эти обыски", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Если выяснится, что при обысках были затронуты права и интересы граждан России, будут приняты меры для их защиты, добавил он.

19 октября представитель ФБР сообщил NBC News, что в Вашингтоне сотрудники бюро проводят обыск в доме Дерипаски. Позднее представитель бизнесмена Лариса Беляева заявила, что обыски прошли в двух домах (в Нью-Йорке и Вашингтоне) на основании ордеров, связанных с санкциями, причем дома принадлежат не Дерипаске, а его родственникам.

Дерипаска в своем телеграм-канале выразил удивление в связи с тем, что представители истеблишмента в США продолжают раскручивать "эту байку о якобы колоссальной роли русских в выборах президента США в 2016-м году". Дома, где прошли обыски, он назвал заброшенными, и предположил, что найти там можно было найти "прокисший джем из кладовок" и "пару бутылок водки".

Бизнесмен попал под санкции США в 2018 году.

США Олег Дерипаска ФБР Дмитрий Песков Кремль

Новости

Суд назначил Дудю штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Песков заявил, что встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна

Песков заявил, что встреча Путина с Байденом в этом году вполне реальна

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100

Авиакомпания "Якутия" объяснила проблемы с техобслуживанием SSJ100
Пандемия коронавируса

Около 650 тысяч медиков задействовано в лечении больных с COVID-19 в РФ

Первые случаи мошенничества под видом переписи населения заметили в Подмосковье

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID пациентов

В России установлен новый антирекорд по числу умерших от COVID пациентов

Лавров встречается с талибами, приехавшими на московскую встречу по Афганистану

Два истребителя РФ сопроводили над Черным морем бомбардировщики США

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Холода в России обострили проблему зимнего дизеля. Обзор

Superjet благополучно сел в Челябинске после сбоя в работе гидравлики

Superjet благополучно сел в Челябинске после сбоя в работе гидравлики
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });