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Источник сообщил об утечке пара на Ростовской АЭС

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Утечка пара произошла на Ростовской АЭС в Волгодонске, радиационный фон в норме, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Утечка пара произошла на парогенераторе. Второй энергоблок остановлен и выведен в ремонт", - сказал источник. По его данным, пострадавших нет.

Как утверждает информированный источник, "утечка произошла из-за микротрещины в трубопроводе парогенератора минувшей ночью". "Трубопровод обследован. Залатать микротрещину пока не удалось", - сказал собеседник агентства.

Между тем в управлении информации и общественных связей атомной станции заявили, что утечки пара на АЭС не зафиксировано.

"Никакой утечки нет. У нас энергоблок №2 остановлен для проведения регламентных работ по установленной заявке. Нарушений не зафиксировано", - сказал собеседник агентства.

19 сентября в телеграм-канале Росэнергоатома сообщалось, что энергоблок №2 Ростовской АЭС включен в сеть после завершения планово-предупредительного ремонта (ППР).

"В настоящее время энергоблок находится на номинальном уровне мощности", - говорилось в сообщении.

Как сообщалось, Ростовская АЭС 2 августа вывела второй энергоблок в капитальный планово-предупредительный ремонт (ППР) сроком на 34 суток.

Ростовская АЭС расположена на берегу Цимлянского водохранилища в 13,5 км от Волгодонска. На станции эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000 с установленной мощностью 1 МВт. Энергоблок №1 введен в промышленную эксплуатацию в 2001 году, №2 – в 2010 году, №3 – в 2015 году, №4 – в 2018 году.

Ростовская область Волгодонск Ростовская АЭС

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