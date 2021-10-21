Обеспечение минудобрениями для весеннего сева оказалось под вопросом

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Обеспечение АПК РФ минудобрениями для проведения весеннего сева находится под вопросом. Об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам. При этом он сослался на оценки региональных органов АПК.

"Вчера был штаб с регионами. Все ведомства региональные отчитались, что сейчас на озимый сев есть удобрения, но на яровой сев – уже под вопросом", - сказал он.

Это связано с резко возросшими ценами на минудобрения.

По его словам, ведомство беспокоит эта ситуация. "Сейчас мы готовим обращение к премьер-министру, потому что минеральные удобрения – это, действительно, то, без чего не будет урожая. Это все понимают", - сказал он, не уточнив суть обращения к главе правительства.

Как сообщил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, в настоящее время аграрии вносят 3,5 млн тонн минудобрений в действующем веществе в год вместо 11 млн тонн.

Как сообщалось, рост цен на минудобрения был поднят в среду на совещании президента с правительством, по итогам которого Владимир Путин поручил подготовить меры по нейтрализации негативных последствий роста мировых цен на природный газ.

"Нужно представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие. Я прошу правительство РФ организовать эту работу: не только анализ провести, но и предложить комплекс мер, направленных на нивелирование тех негативных последствий, которые могут происходить на мировых рынках и отражаться на нашей экономике. Спокойные такие, не какие-то алармистские решения принимать, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные", - поручил президент.

"Если цены на удобрения, производимые на основе газа, будут расти, то и у наших производителей возникнет соблазн продавать по высоким ценам. Мы это знаем по недавним событиям в отраслях", - пояснил Путин.