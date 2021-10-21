Российские операторы предложили отказаться от аукционов на частоты для 5G

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В России целесообразно отказаться от механизма аукционов при распределении радиочастот для сетей 5G, а конверсию спектра финансировать за счет бюджетных средств. Такие предложения содержатся в "Комплексной программе содействия развитию 5G в России", разработанной "Ростелекомом" совместно с экспертами ИКТ-отрасли.

"Следует принять ряд мер, направленных на поддержание стабильного развития сетей сотовой связи, и в первую очередь – сетей 5G. Исключить аукционы для распределения новых полос радиочастот для сетей 5G как из-за необходимости проведения в них конверсии, так и для снижения расходов операторов на спектр и увеличения их инвестиций в развитие инфраструктуры. Уточнить механизм и порядок использования бюджетных средств для мероприятий по конверсии радиочастотного спектра с переходом к целевому финансированию конверсии за счет доходов бюджета от разовой и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра", - говорится в документе.

В нем отмечается, что в последние годы выросли как прямые затраты операторов на радиочастоты (стоимость на аукционе, разовая и ежегодная плата за спектр), так и косвенные платежи (экспертиза ЭМС и санитарно-эпидемиологическая экспертиза). "В России в предыдущие годы прямые и косвенные платежи операторов за спектр составляли около 3-3,5% от их сервисной выручки", - уточняется в документе.

При этом платежи, вносимые операторами связи за использование спектра, не расходуются по целевому назначению (обеспечение системы контроля радиочастот; конверсия радиочастотного спектра; финансирование мероприятий по переводу действующих радиоэлектронных средств в другие полосы радиочастот), что отражается на темпах проведения конверсии радиочастот.

Авторы документа предупреждают, что платежи операторов за доступ к радиочастотному ресурсу могут вырасти еще больше, если они получат доступ к новым, достаточно широким полосам радиочастот для сетей 5G и установят большое число базовых станций.

"Учитывая рост затрат, связанных с необходимостью выполнения новых законодательных требований – исполнения положения "закона Яровой", реализации так называемого закона об автономном Рунете и обеспечения доступа к социально значимым сервисам, дополнительный рост платежей за спектр с внедрением сетей 5G может привести к угрожающе высокой доле расходов, не относящихся к развитию информационной инфраструктуры, платформ и сервисов. Такая ситуация может вызвать сначала стагнацию, а затем и деградацию отрасли в целом, так как операторы не смогут поддерживать на должном уровне и развивать сети сотовой связи в России", - предостерегают авторы программы.

Как говорится в документе, ожидается, что возврат на инвестиции на 1 МГц спектра с выделением новых полос для сетей 5G будет снижаться, так как рост объема мобильного трафика не приводит напрямую к повышению доходов операторов – по крайней мере, в потребительском сегменте, который будет доминировать в первые годы внедрения сетей 5G.

"Поэтому важно оценить влияние финансовой нагрузки в виде прямой и косвенной платы за спектр на инвестиционные возможности операторов сотовой связи и проанализировать, возможно ли вообще увеличение платы за спектр для сетей 5G", - говорится в документе.

Отмечается, что многие страны пересмотрели подход к определению платы за спектр. В частности, широкое распространение получила взвешенная позиция: аукционы и плата за спектр должны быть, в первую очередь, механизмом отбора операторов, способных и желающих инвестировать в развитие информационной инфраструктуры и сервисов, а не средством пополнения государственного бюджета.

"Некоторые страны - например, Китай и Япония - решили даже вовсе не использовать аукционы для распределения спектра. Так, в Японии провели конкурс, где заявки операторов оценивали по планируемым инвестициям и количеству базовых станций", - говорится в документе.

Также операторы предлагают упростить многочисленные разрешительные процедуры, с которыми сталкиваются при строительстве сетей связи.

Предложенный комплекс мер включает отказ от платы за проведение экспертизы электромагнитной совместимости и значительное повышение платы за использование частот для пользователей устаревших радиоэлектронных средств (РЭС), ограничивающих развитие 5G-сетей; переход к уведомительному порядку проверки соответствия оборудования санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также повышение доступности объектов федеральной и муниципальной собственности для установки оборудования операторов. Помимо этого, предлагается также упростить выход операторов на оптовый рынок электроэнергии, что позволит значительно сократить их затраты.