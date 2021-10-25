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Четвертый фигурант дела об отравлении в Свердловской области остался на свободе

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Следственные органы пока не предъявили обвинение четвертому фигуранту дела о гибели людей от отравления метиловым спиртом в Свердловской области, он вышел из изолятора временного содержания (ИВС), сообщил "Интерфаксу" его защитник Дмитрий Ушаков в понедельник.

"Не стали (арестовывать - ИФ), он не виноват, ничего не продавал. (Освободили - ИФ) в 18:30 из ИВС", - сказал собеседник агентства.

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Свердловская область

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