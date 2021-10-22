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Новгородский губернатор отменил решение об удлиненных каникулах в школах

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Новгородской области Андрей Никитин отменил решение регионального министерства образования о введении единых удлиненных осенних каникул для всех местных школ. Об этом он сообщил в пятницу на заседании областного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

"Школы будут работать (в прежнем режиме - ИФ), кто в эти дни планировал учиться - будет учиться, кто планировал каникулы - уйдет на каникулы", - сказал глава региона.

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В обычном режиме, добавил губернатор, в ближайшее время будут работать и новгородские детские сады.

Признав, что эпидемическая ситуация очень сложная, Никитин отметил, что министерство образования области поторопилось с введением удлиненных школьных каникул.

Как сообщалось, в четверг министерство образования опубликовало решение о том, что более 150 общеобразовательных учреждений региона с 25 октября уйдут на осенние каникулы до 8 ноября для улучшения эпидситуации. Эти каникулы должны были стать самыми длинными в текущем учебном году.

Новгородская область Андрей Никитин

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