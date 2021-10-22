В Архангельской области в ветклиники будут пускать только по QR-кодам

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Архангельской области с 29 октября ужесточат ограничения на доступ в общественные места и расширят использование QR-кодов, предупредила пресс-служба правительства региона. В частности QR-коды введут для посещения ветеринарных клиник, кроме случаев срочной помощи.

QR-коды будут обязательны для посещения объектов розничной торговли, кроме тех, которые торгуют товарами первой необходимости и продуктами, а также аптек. Также их введут в букмекерских конторах и тотализаторах, ломбардах, предприятий сферы бытовых услуг.

Пускать в аэропорт будут только при предъявлении проездных документов: посетители, встречающие и провожающие войти туда не смогут, кроме сопровождающих детей или инвалидов. Такое же ограничение могут ввести и для железнодорожных вокзалов, предупредили в правительстве.

Детям запретят приходить в торгово-развлекательные центры без взрослых.

Работников в возрасте от 60 лет и старше рекомендуется перевести на удаленку, а тем, кто привился, - давать два выходных с сохранением зарплаты.

С 11 октября в Поморье доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в регионе возможен только при наличии QR-кода, в торговых центрах запрещена работа детских игровых комнат и тематических парков для несовершеннолетних.