В кафе и учреждения культуры и спорта Рязанской области не пустят без QR-кодов

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Власти Рязанской области продлили до 15 ноября введенные ранее ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции, а также ввели доступ по QR-кодам в некоторые учреждения, сообщила пресс-служба правительства региона. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Школьники, вне зависимости от ранее установленного в их школах графика, отправятся на каникулы с 30 октября по 7 ноября.

В эти дни в учреждения культуры, спорта и общественного питания можно будет попасть только при предъявлении QR-кода или справки, свидетельствующих о пройденной вакцинации от COVID-19, либо справки о перенесенной болезни. Их нужно подтвердить документом, удостоверяющим личность.

МФЦ будут вести принимать граждан по предварительной записи, а с 30 октября по 7 ноября оказывать услуги только государственной регистрации рождения и смерти, а также выдачи готовых документов по результатам предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

Также внесен ряд изменений в работу предприятий общественного питания.

Поликлиники продолжат плановый прием граждан с соблюдением противоэпидемических требований.

Из-за большого числа заболевших COVID-19 в России президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ о введении в стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Регионы в зависимости от эпидемиологической обстановки могут ввести нерабочие дни раньше 30 октября или продлить их после 7 ноября.