КПРФ потратила на выборы в Госдуму более 178 млн рублей

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - КПРФ потратила на прошедшие выборы в Госдуму более 178,5 млн рублей; это практически все средства избирательного фонда, говорится в финансовом отчете партии.

Фонд составил 178 755 000 рублей. Из потраченных средств больше 173 млн рублей было потрачено на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, более 2 млн рублей - на предвыборную агитацию на телевидении и более 2,2 млн рублей - на оплату услуг, оказанных юридическими лицами или гражданами по договорам.

Ранее сообщалось, что "Единая Россия" потратила на выборы в Госдуму более 617 млн рублей.

По итогам прошедших в сентябре выборов в Госдуму "Единая Россия" получила 324 мандата из 450. КПРФ получила 57 мандатов, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21 мандат, "Новые люди" - 13. "Родина", "Гражданская платформа", "Партия Роста" получили по одному мандату. Пять мандатов получили кандидаты-самовыдвиженцы.