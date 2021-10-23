В Петербурге после шторма открыли дамбу

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Затворы Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений (дамбу) открыли после суток штормовой погоды, сообщается на сайте КЗС.

Кронштадтский корабельный фарватер свободен для прохода судов.

По данным гидропоста "Горный институт", в 01:25 23 октября уровень воды в Неве составлял 111 см (наводнение регистрируется при значениях выше 160 см).

Петербургскую дамбу закрыли в ночь на пятницу в связи с усилением ветра и возникновением угрозы поднятия уровня воды в Финском заливе и устье Невы.

С ночи 22 октября Петербург и Ленинградская область находятся во власти штормовой погоды. В Петербурге порывы ветра достигали 16 м/с, в некоторых районах Ленинградской области - 24 м/с, а в акватории Финского залива ветер разогнался до ураганных 33 м/с.

В непогоду в северной столице при падении дорожного знака пострадала 32-летняя женщина. В Ленинградской области дерево упало на легковой автомобиль, в результате чего пострадали два человека.

Повалены десятки деревьев: не устояла, в том числе ива из петербургского Малоохтинского парка, диаметр ствола которой превышает 1 метр.

Кроме того, сильный ветер спровоцировал поднятие уровня воды в реках Смоленка и Сестра в Петербурге, Селезнёвка в Ленинградской области. Подтопления были зафиксированы на набережной Смоленки, в поселке Солнечное Курортного района Петербурга и в Выборге.