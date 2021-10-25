Эксперт заявил о резком росте заболеваемости COVID среди детей из-за "дельта"-штамма

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Ситуация с заболеваемостью детей и подростков с 2020 года кардинально изменилась из-за распространения "дельта"-штамма, они стали чаще болеть, а число тяжелых случаев увеличилось в разы, заявил в понедельник главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ, профессор Владимир Чуланов.

"Сейчас мы видим доминирование варианта "дельта" SARS-CoV-2, а он обладает более высокой контагиозностью и также более высокой патогенностью. Если в прошлом году мы видели, что дети переносили заболевание в основном в легкой форме, а часто и бессимптомно, то сейчас ситуация поменялась на 180 градусов: дети не просто заболевают, а переносят тяжело, и госпитализации детей и подростков сейчас происходят в разы чаще", - сказал Чуланов в интервью "Интерфаксу".

Несмотря на это, ранее озвученные Минздравом группы риска в отношении заболевания коронавирусом остаются актуальными, в первую очередь это касается пожилых людей, отметил инфекционист.

"Люди старше 60 лет по-прежнему остаются в группе высочайшего риска по развитию осложнений и неблагоприятному исходу при новой коронавирусной инфекции. Как и те, кто, к примеру, не может сделать прививку по объективным медицинским противопоказаниям. И каждый из нас, кто принимает правильное решение - вакцинироваться - защищает не только себя, но и своих близких и окружающих", - сказал Чуланов.

12 октября глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что вакцина от COVID-19 для детей находится на финальной стадии экспертизы и решение о ее регистрации может быть принято в ближайшие две недели.

По его словам, доля детей среди общего числа заболевших COVID-19 составляет 12-13%.

2 июля в Москве началось клиническое исследование вакцины "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак-М") для подростков 12-17 лет. Оно проводится на базе двух детских медицинских учреждений - больниц имени Башляевой и Морозовской.

23 сентября Центр им. Гамалеи подал в Минздрав РФ документы на регистрацию этой вакцины.