Система госучета выбросов парниковых газов в РФ начнет действовать в 2022 г.

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Система государственного учета выбросов парниковых газов начнет действовать в России со следующего года, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, учету подлежат диоксид углерода, метан, закись азота, гексафторид серы, гидрофторуглероды и перфторуглероды, а также трифторид азота.

Отмечается, что распоряжение необходимо для реализации положений подписанного президентом РФ в июле 2021 года закона об ограничении выбросов парниковых газов, который обязывает крупные предприятия отчитываться о выбросах и предполагает поощрение инвестиций в климатические проекты.

"Также предполагается установить целевые показатели по ограничению выбросов. При этом основной ориентир – поручение президента по сокращению накопленного с 2021 по 2050 год объема эмиссии парниковых газов до более низких значений, чем в Европейском союзе", - говорится в сообщении на сайте правительства.