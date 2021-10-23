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Шойгу заявил о неготовности НАТО к равноправному диалогу с Россией

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о нежелании стран НАТО идти на равноправный диалог.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО", - заявил в субботу Шойгу, чьи слова привели в Минобороны РФ.

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Так он ответил на слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости военного сдерживания России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.

Как отметил Шойгу, "более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир".

В начале недели стало известно, что Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО.

Минобороны РФ Сергей Шойгу НАТО

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