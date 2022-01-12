Глава МВД Германии не исключила блокировки Telegram

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МВД Германии Нэнси Фэзер не может исключить, что в стране придется блокировать мессенджер Telegram, если на его площадке ультраправые и противники ковид-ограничений продолжат нарушать законы ФРГ. Она сказала об этом еженедельнику Die Zeit.

"Блокировка будет серьезным решением и, очевидно, последней мерой. До этого мы перепробуем все другие возможности", - сказала министр.

По ее словам, руководство Германии обсуждает с властями других стран Евросоюза возможности ввести регулирование для Telegram.

Минюст Германии летом 2021 года выдвинул владельцам сервиса претензии, в частности, в связи с тем, что нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент на площадке Telegram и не получается наладить контакт с администрацией сервиса.

Сообщалось, что Берлин требовал от компании, чтобы она начала сотрудничать с властями ФРГ, удалять незаконный контент и передавать спецслужбам данные, необходимые для расследования. Ответа на официальный запрос из офиса компании в Дубае Германия не получила.