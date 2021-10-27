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Кремль предупредил о последствиях заявления Зеленского по поводу Крыма

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Заявление президента Украины Владимира Зеленского о принадлежности Крыма является ничем иным как территориальными притязаниями к РФ, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Зеленский заявил, что Украина вернет себе "скифское золото", "а потом и Крым".

"Заявление о возвращении Крыма является в настоящее время ничем иным как заявлением о территориальных притязаниях к РФ", - сказал Песков. По его словам, "подобные заявления будут иметь свои негативные последствия".

Владимир Зеленский Дмитрий Песков Крым Украина

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