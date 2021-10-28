Роспотребнадзор с 15 ноября разрешил заполняемость в 70% на мероприятиях с QR-кодами

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разрешил с 15 ноября заполнять на массовые мероприятия до 70% вместимости закрытого помещения, если у участников есть QR-коды, следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

"Увеличение численности участников мероприятия до 70% от проектной вместимости закрытого помещения, в котором проводится мероприятие, допускается при одновременном соблюдении следующих условий: допуск на мероприятие лиц, имеющих QR-код", - говорится в постановлении, размещенном на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что постановление вступает в силу с 15 ноября.

Кроме того, QR-код о вакцинации от COVID-19 должен быть у всех работников, задействованных в проведении мероприятия.

При этом проведение массового мероприятия должно быть согласовано с высшими должностными лицами субъекта РФ, в котором оно проходит, с учетом эпидситуации и согласовано с главным санитарным врачом региона.

Данным постановлением вносятся изменения в документ от 7 июля, определяющий для региональных властей порядок проведения массовых мероприятий с учетом коэффициента распространения COVID-19, темпа прироста заболеваемости за неделю и охвата тестирования населения методом ПЦР.

Предыдущие распоряжения

В настоящий момент в РФ уже действует правило допуска в закрытые помещения по QR-кодам, которое касается федеральных театров и музеев и применяется на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября.

Согласно решению правительства, количество зрителей в данных учреждениях культуры не должно превышать 50% от максимальной заполняемости зала, а посетителям при посещении необходимо предъявить QR-код о прохождении вакцинации, о перенесённом в последние полгода заболевании или о том, что они получили отрицательный результат ПЦР-теста.

В случае отсутствия возможности получить QR-код посетители могут вернуть билет в кассу. После завершения нерабочих дней заполняемость может быть увеличена, но не более 70% посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.